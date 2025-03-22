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محافظة القاهرة تنتهي من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع في باب الخلق

10:46 م السبت 22 مارس 2025

إصلاح كسر ماسورة مياه

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، انتهاء شركة مياه الشرب بالقاهرة من إصلاح كسر ماسورة المياه قطر ٨٠٠ مم بشارع بورسعيد بمنطقة باب الخلق بحى وسط القاهرة، والبدء فى إعادة ضخ المياه للمواطنين.

وطالب محافظ القاهرة رئيس الحي، ومسئولي شركة المياه بإعادة الشئ لأصله بعد انتهاء أعمال الإصلاح.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقوا بلاغًا بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح وسحب المياه الموجودة بالشارع، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات، كما تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، والدفع بسيارات مياه صالحة للشرب وزعت بالمجان فى المناطق المتأثرة من كسر الماسورة لحين الانتهاء من الإصلاح وإعادة ضخ المياه.

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