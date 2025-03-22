الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية

كتب- محمد سامي:

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، إلى القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس دولة الإمارات، لدى وصوله والوفد المرافق مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورحب الرئيس السيسى، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا التهاني وأطيب الأمنيات فيما تبقى من شهر رمضان المبارك، والأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.

ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، وفد يضم كلا من، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

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