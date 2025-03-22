وزير الإسكان يعين قيادات جديدة بـ"المجتمعات العمرانية" و"تعاونيات البناء"
كتب- محمد عبدالناصر:
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتكليف الدكتور حسن علي محمد علي الشوربجي - من الدرجة العالية - في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للقيام بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون العقارية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
كما أصدر الوزير قرارًا بتولي المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم - بالدرجة الممتازة - وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية.
وأصدر الوزير قرارًا بتكليف المهندس أحمد عمران أحمد عمران - من الدرجة العالية - القيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات.
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