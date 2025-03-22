وزير الإسكان يعين قيادات جديدة بـ"المجتمعات العمرانية" و"تعاونيات البناء"

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتكليف الدكتور حسن علي محمد علي الشوربجي - من الدرجة العالية - في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للقيام بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون العقارية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

كما أصدر الوزير قرارًا بتولي المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم - بالدرجة الممتازة - وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية.

وأصدر الوزير قرارًا بتكليف المهندس أحمد عمران أحمد عمران - من الدرجة العالية - القيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات.

اقرأ أيضًا:

نجيب ساويرس: مستعد للمشاركة في إعمار غزة بشرط ضمان حق الفلسطينيين

إطلاق مشروع محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة لتعزيز التجارة الدولية