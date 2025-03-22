قطع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (شارع أحمد ماهر ومتفرعاته - شارع مجلس الأمة ومتفرعاته - شارع قدري ومتفرعاته - شارع البرموني ومتفرعاته).

يأتي ذلك نظرًا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بشارع بورسعيد بمنطقة باب الخلق.

ودفعت الشركة، بكل إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة الإصلاح في أقرب وقت وعودة المياه.

وتم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.

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