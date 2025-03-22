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ذروة البرودة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

06:30 ص السبت 22 مارس 2025
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    شبورة مائية
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    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، بداية من اليوم السبت حتى الإثنين 24 ديسمبر 2025، على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن يشهد اليوم السبت ذروة التراجع في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري إلى 20 درجة، بينما تنخفض الصغرى إلى 11 درجة مئوية.

وتتزايد فرص تساقط الأمطار، فتكون ما بين متوسطة وخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون الأمطار على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية.

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