اضطراب الملاحة وأجواء باردة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل، طقس الساعات المقبلة، حيث توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت اضطراب البحر المتوسط وارتفاع الأمواج 3 أمتار، وفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 20 درجة، و السواحل الشمالية الغربية 19 درجة، و السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري 17 درجة.