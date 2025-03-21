نجيب ساويرس: مستعد للمشاركة في إعمار غزة بشرط ضمان حق الفلسطينيين

كتب– حسن مرسي:

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن طموحه في أن يكون له دور فعال في تحقيق السلام والعمل الخيري خلال الفترة المتبقية من حياته.

وخلال حواره مع الإعلامية لبنى علي في برنامج "بزنس" المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، أكد ساويرس التزامه الأخلاقي تجاه القضايا الإنسانية، ورفضه المشاركة في أي مشاريع تهدف إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

وأوضح ساويرس أنه لن يتردد في الذهاب إلى غزة إذا كان الهدف هو مساعدة الناس، وبناء مساكن لائقة لهم، أو خلق فرص عمل لسكان القطاع.

وقال: "إذا ذهبت إلى غزة للعمل والمساعدة في بناء مساكن كريمة وخلق فرص عمل لسكان القطاع، فلن أتردد." لكنه أضاف بحزم: "أما إذا كان الهدف بناء كازينو أو فندق لأشخاص يستولون على أرض فلسطين، فلن أشارك".

وشدد ساويرس على استعداده للمساهمة في إعمار غزة إذا كان الهدف هو بناء الأرض لشعبها، مؤكدًا أنه لن يشارك في أي مشاريع تساهم في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين. وقال: "لسنا مستعدين للمشاركة في مشاريع في غزة تهدف إلى الاستيلاء على أراضي شعبها".