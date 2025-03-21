خالد أبو بكر: لا أريد العودة للشاشة ومكاني الحقيقي على السوشيال ميديا

كتب- حسن مرسي:

أكد المحامي الدولي خالد أبو بكر، أنه لا يريد العودة إلى الشاشة لتقديم البرامج من جديد لأنه لا يحب التقييد ويشعر أن مكانه السوشيال ميديا

أضاف أبو بكر، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر: "الجمهور يهرب من الشاشات إلى وسائل السوشيال ميديا، ونفسي ميبقاش عندي قيد، وأنا أكره فكرة المدير، فالمحامون أحرار في مكاتبهم وآرائهم، وأنا شخص لا يجيد التعامل مع المدير".

وأشار إلى أنه متمرد على فكرة التقييد، ولا يقبل أن يحدد شخص أو يقيم ما يجب أن يقوله من عدمه، مضيفا: "أعتقد أن مكاني الحقيقي على السوشيال ميديا، وبفكر الموضوع هيمشي ازاي، ونفسي مرجعش للشاشة تاني".

وأوضح المحامي الدولي خالد أبو بكر، أن أي قناة تلفزيونية في هذا التوقيت لن تستطيع مجاراة السوشيال ميديا مهما كانت قوتها، وحالياً يلجأ كثيرون إلى السوشيال ميديا للإدلاء برأيهم"، مؤكدا أن هذه موجة ثانية ستحدث، ويتم الاقتراب الى السوشيال ميديا، بعدما أصبحت أقصر طريقة لتوصيل المعلومة للشارع المصري.