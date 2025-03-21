"الصحفيين": لجنة مجلس الدولة المنتدبة للإشراف على الانتخابات حضرت بكامل هيئتها

القاهرة - أ ش أ

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي إن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الصحفيين، المنتدبة من مجلس الدولة لمتابعة إجراءات الاجتماع العادي للجمعية للصحفيين حضرت بكامل هيئتها بوجود ٣٢ قاضيا في مقر النقابة بالقاهرة وفرعية الصحفيين بالإسكندرية.

وكان مجلس نقابة الصحفيين وجه في اجتماعه "الأربعاء"، برئاسة النقيب خالد البلشي الشكر إلى المستشار الجليل أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص لموافقتهم على ندب 32 مستشارًا، و48 موظفًا للإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين.

وأكد مجلس النقابة تقديره الكامل لمجلس الدولة وقضاته الإجلاء، كما أكد ثقته الكاملة في هذه الهيئة المحترمة، وتقديره للمجلس، الذي وافق على انتداب المستشارين والموظفين لمشاركة مجلس النقابة في الإشراف على الانتخابات.

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