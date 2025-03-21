وزير الري: معالجة وإعادة استخدام المياه أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري

كتب- أحمد الجندي:

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات التنموية الجاري تنفيذها اعتماداً على مياه الصرف الزراعى المعالجة فى الدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء .

و بحسب بيان، أشار "سويلم" أن العمل يتواصل فى مجال "معالجة وإعادة إستخدام المياه" والذي يُعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 ، حيث يتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه ، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم بنسبة تنفيذ تصل إلى ٧٨% ، كما يتواصل تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل إلى ٨٠% .

و وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل في المسارات الناقلة ومحطات الرفع الواقعة عليها طبقاً للبرامج الزمنية المقررة مؤكداً على ضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة إعتماداً على المياه المعالجة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى ، مع الإعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه ، ومراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير إستخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة .

وأضاف وزير الري أنه يجرى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى بمعرفة الشركة المنفذة لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة حالياً لحين إستلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائي ، خاصة مع زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر.

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