أمطار متوسطة ورعدية على بعض المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً الجمعة

كتب - أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 21 مارس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أنه سيكون هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر مشيرة إلى أنه سيكون هناك نشاط رياح في كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك فرص لتساقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمي غداً الجمعة

- القاهرة الكبرى: 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 24 درجة مئوية.

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