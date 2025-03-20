إعلان

أمطار متوسطة ورعدية على بعض المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً الجمعة

09:21 م الخميس 20 مارس 2025

سقوط الأمطار الرعدية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 21 مارس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الهيئة، أنه سيكون هناك استمرار في انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر مشيرة إلى أنه سيكون هناك نشاط رياح في كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك فرص لتساقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمي غداً الجمعة

- القاهرة الكبرى: 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 24 درجة مئوية.

اقرأ أيضًا:

وزير التموين يصدر قرارات عاجلة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي يفتتح المرحلة الثانية من تطوير مسجد السيدة نفيسة

انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. توقعات طقس الأيام المقبلة

تعرف على الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقا للقانون الجديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار أمطار رعدية رياحح برودة شبورة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025
توقعات بتحريك أسعار المواد البترولية 10% في أبريل.. كم ستصبح الأسعار؟
أمطار تمتد للقاهرة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
مجموعة MBC ترد على الانتقادات الموجهة لمسلسل "معاوية" ومشهد وفاة الرسول
خفض مرتقب للفائدة.. تعرف على أنواع الشهادات في البنك الأهلي