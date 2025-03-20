علي جمعة: الدين هو العلم والعبادة منتهى التدين

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية الأسبق، أن العلم هو قمة النشاط، بينما تمثل العبادة منتهى التدين، مشيرًا إلى أهمية التفريق بين الدين والتدين، حيث أن "الدين هو العلم، بينما التدين هو السلوك والعبادة".

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية الأسبق، خلال بودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن العلماء هم قادة الأمة، بينما ينقسم باقي المجتمع إلى نوعين: العُبّاد، الذين يلتزمون بالعبادات والطاعات، والدعاة، الذين يحملون مسؤولية نشر الدعوة وتصحيح المفاهيم، ولكنهم في المسائل العلمية يرجعون إلى العلماء المتخصصين.

وأضاف أن كثيرًا من الناس يخلطون بين التدين والعلم، حيث يظن البعض أن كثرة عبادته تؤهله للخوض في العلم والإفتاء، مشددًا على أن العلم يحتاج إلى أدوات ومنهجية وزمن وتعليم صحيح، وليس مجرد رأي شخصي.

ودعا إلى طلب العلم الصحيح، مستشهدًا بالشيخ خالد الأزهري الذي بدأ طلب العلم في سن متأخرة، لكنه أصبح من كبار العلماء، مشيرًا إلى أن "باب العلم مفتوح للجميع، ولكن لا يجوز التحدث فيما لا يعلم الإنسان به".

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