شركة ميناء القاهرة الجوي تحتفل بعيد الأم وتكرم الأمهات المثاليات

( أ ش أ):

احتفلت اليوم شركة ميناء القاهرة الجوي، بعيد الأم، وقد شهد الاحتفالية مجدي اسحاق رئيس مجلس الإدارة ولفيف من قيادات الشركة والسيدات المكرمات.

بدأت الاحتفالية التي نظمها قطاع العلاقات العامة والمراسم بقاعة التدريب، بتوزيع الورود وتهنئة الحضور بعيد الأم.

وأكد "اسحاق"، في كلمة له على تقديره واعتزازه بكل أم فى الشركة لنجاحها فى تحقيق التوازن بين دورها كزوجة وأم تكافح من أجل أبنائها ليكونوا نماذج مشرفه فى المجتمع مع عدم تقصيرها في دورها تجاه عملها فهى بلا شك رمز العطاء والتضحية والحب بلا مقابل وهى الركيزة الأساسية لاستقرار الأسرة.

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الهدايا التذكارية علي ١٣ سيدة من الأمهات المكرمات من مختلف القطاعات مع تقديم الشكر إليهن، وقد عبرت الأمهات المكرمات عند سعادتهم بهذا التقدير.

يأتي هذا الاحتفال في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة كونها شريك أساسي في نهضة المجتمع وإعداد أجيال من شباب المستقبل قادرة على تحمل المسؤولية.