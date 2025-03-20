وزير الري: الاعتماد على البحث العلمي لتقديم حلول مبتكرة لتحديات المياه

كتب- أحمد عبدالمنعم:



شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فعاليات احتفالية "اليوبيل الذهبي للمركز القومي لبحوث المياه" والمنعقد بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على تأسيس المركز القومي لبحوث المياه.



وفى كلمته بالاحتفالية، توجه الدكتور سويلم بالتحية لكافة الحاضرين من المسئولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية والباحثين الذين يجمعهم هدف مشترك وهو خدمة قطاع المياه في مصر من خلال الاعتماد على البحث العلمي لتقديم حلول مبتكرة وخلاقة قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع تحديات المياه في مصر.



وأشاد وزير الري، بالمركز القومي لبحوث المياه والذي أثبت على مدار ٥٠ عامًا خبرته المتميزة في مجال أبحاث المياه باعتبار المركز ركيزة أساسية في مجال البحث العلمي والابتكار في قطاع المياه في مصر.



وصرح الدكتور سويلم، أن وزارة الموارد المائية والري اتخذت إجراءات عديدة لضمان الاستخدام المستدام والفعال لمواردنا المائية من خلال تنفيذ المحاور الثمانية للجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، والتي تعتمد بشكل أساسي على البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون مع شركاء التنمية و زيادة البحث العلمي لتقديم المزيد من الابتكارات الفعالة في مجال المياه.



وأكد على أهمية التعاون العلمي بين المركز القومي لبحوث المياه والجامعات والمراكز البحثية الأخرى في مصر وخارجها، وتعزيز منظومة البحث العلمي وتشجيع شباب الباحثين، وتكثيف جهود المركز مستقبلاً بالتعاون مع أجهزة الوزارة وشركاء التنمية لتطوير حلول متقدمة تضمن مواجهة تحديات المياه في مصر خاصة في ظل تغير المناخ وتزايد الطلب على المياه.













