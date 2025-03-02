مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال فبراير الماضي

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أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستمرار جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر فبراير الماضي، في ضوء دورها المهم والفعّال في رصد الاستغاثات الطبية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، وتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين على النحو الأمثل وفقًا لظروف كل حالة.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر فبراير من عام 2025، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال شهر فبراير الماضي على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها في هذا الشأن الرصد والاستجابة لعدد 1095 حالة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال إنه تم إصدار 163 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء، كما عملت اللجنة خلال الشهر على توفير الإجراءات الطبية لـ 46 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف، إضافة إلى قيامها بإصدار 42 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ونوه رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضا بأنه تم إصدار عدد 44 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 145 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار الشهر.. لافتا إلى أنه في إطار جهود اللجنة لتوفير أفضل رعاية طبية خلال فبراير الماضي، تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 31 حالة، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 9217 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظات: (كفر الشيخ، دمياط، السويس)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسستي "بنك الشفاء المصري" و"صناع الخير".

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