رئيس "زراعة الشيوخ" يدعو إلى وقف تصدير الخامات المحلية

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف دعم التصدير المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الأمر لا بد من النظر إليه بشكل عام؛ باعتباره ميزانًا بين أمرَين، وهما ما يتم تصديره وما يتم استيراده.

جاء ذلك خلال كلمة الجبلي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن دعم الصادرات المصرية.

وقال الجبلي: طالما هناك دعم للتصدير، يكون من المفترض عودة عائد التصدير للبنوك المصرية، وعندما يحتاج المصدر إلى أي مبالغ من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات أو قطع غيار، يجد ما يريده، موضحًا أن هكذا تكون العلاقة بين الطرفَين، بحيث تكون هناك استدامة في توافر العملة.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أهمية النظر إلى فكرة دعم الصادرات، بأن الدعم والمساندة للصادرات يضيف للدولة أكثر من خلال ضمان استمرار الإنتاج.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: لتحقيق الاستفادة المطلوبة، كان يجب صدور قرار بوقف تصدير الخامات المحلية؛ لأنها تمثل قيمة مضافة مباشرة، وتمثل لنا قيمة تنافسية.

ودعا الجبلي إلى ضرورة وقف تصدير الخامات المحلية، والعمل على تصنيعها، وتصديرها مصنعة، لتعظيم الاستفادة منها، منتقدًا تصدير الخامات في صورتها الأولية؛ مثل المحاصيل الزراعية، إلى دول أخرى تقوم بدورها بتصنيعها وتصديرها إلينا مرة ثانية وإلى دول أخرى، متابعًا: وبالتالي يكون من باب أولى أن نقوم باستغلال خاماتنا وتصنيعها والاستفادة من ذلك الفارق الكبير في عائد التصدير.

وأعلن الجبلي تأييده كلمة رئيس المجلس والأعضاء، بشأن ضرورة وجود خطة ومعايير وأرقام واضحة، قائلًا: بالفعل الأرقام هي خير وسيلة للمعرفة والمتابعة والتقييم.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: لا بد من وجود خطة تتضمن أرقامًا لنتمكن من متابعة تنفيذها.

وقال الجبلي بشأن التصنيع الزراعي: لا خلاف على أهمية التصنيع الزراعي، لا سيما أن لدينا الخامات المحلية، وأنه يحقق قيمة مضافة، الأمر الذي يتطلب تشجيع التصنيع الزراعي.

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