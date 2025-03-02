بسبب التزام رئاسي.. الحكومة تعتذر لـ"الشيوخ" عن عدم حضور وزير الاستثمار جلسة دعم الصادرات

كتب- نشأت علي:

وجَّهَ النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، انتقادات للحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن عدم وضوح سياساتها نحو دعم الصادرات.

وقال سري الدين إن كل ما جاء بطلبات المناقشة هو كلام سبق مناقشته، ولا أتوقع من الحكومة أي جديد بشأن سياساتها الحالية، وأتمنى أن يخيب ظني في ذلك.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ: أتمنى من الحكومة استراتيجية واضحة لها معايير كمية وكيفية وزمنية في ما يتعلق بنسب التصدير التي ستزيد، والمنتجات التي لها أولوية، وحجم عائد التصدير على الناتج القومي، وتوضيح ماذا تم وماذا سيتم خلال الفترة المقبلة.

وتابع سري الدين: مشكلتنا أننا نتحدث كثيرًا، دون وجود أهداف واضحة يمكن محاسبة الحكومة عليها، مضيفًا: تتعمد الحكومة عدم وضع معايير واضحة؛ حتى لا يمكن محاسبتها.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ: لذلك فنحن نتحدث ولا شيء يتغير، كما أن التمثيل الحكومي في جلسة اليوم يعكس أن الحكومة غير جادة في مناقشة ذلك الملف.

وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موضحًا أن وزير الاستثمار كان حريصًا على حضور جلسة اليوم، لولا تكليفات رئاسية منذ صباح أمس.

وقال فوزي: الحكومة تؤكد تقديرها لمجلس الشيوخ وتعاونها بالكامل معه، معلنًا تقديمه اعتذارًا باسم وزير الاستثمار عن عدم حضور جلسة اليوم.

وعقب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدًا أن وزير الاستثمار من الوزراء الحريصين على الحضور بالفعل، لولا هذا الالتزام الرئاسي.

وأيَّد حديث النائب هاني سري الدين، في ما يتعلق بالسياسات الحكومية، قائلًا: أدعو لأن يكون منهجنا في التساؤلات المطروحة عبارة عن أرقام محددة ونسب، حتى يتمكن المجلس من المتابعة، داعيًا إلى وجود مقياس لتقييم التطورات في ملف الصادرات.

اقرأ أيضًا:

تقلبات جوية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. تعرف على طرق توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان

معهد القطن يكشف تأثير هبوط الأسعار عالميًا على المساحات المزروعة