هل الحكومة قادرة على زيادة الصادرات والتنافسية؟.. تفاصيل طلب برلماني

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة مقدم منه لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

وقال النائب، في كلمته: تسعى الحكومة جاهدة لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية؛ خصوصًا القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد، كما أنه من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلي وتشغيل العمالة، حيث يمثل قرابة ٣٠% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالي هذا القطاع أولى بالمساندة؛ لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجاري في وقت سريع؛ حيث إن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط، وميزة نسبية أخرى في العمالة؛ حيث إن جزءًا كبيرًا من القوى البشرية في سن العمل.

وأضاف جودة: من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدةً على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، وكذا العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.

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