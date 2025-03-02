هيئة الدواء تعلن زيادة منافذ صرف "الجواهر المخدرة والأدوية النفسية"

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية من أجل متابعة صرف وتداول الجواهر المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بسوق الدواء، وتأمين الإمدادات لها والتأكد من الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين، تسهيلا على المواطن وتيسير حصوله على تلك الخدمات.

وقال بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، إن تلك الخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المرضى من الأدوية الاستراتيجية والجواهر المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ودعم القطاع الصحي في جميع أنحاء الجمهورية، وانطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بدعم وتطوير الخدمات الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت هيئة الدواء أن خطة التطوير بدأت في أكتوبر 2024 مقسمة على 3 مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى بالانتهاء من تطوير وإضافة صيدلية إسعاف الأميرية بالقاهرة، وصيدلية إسعاف الجيزة.

وجاء الانتهاء من المرحلة الثانية في فبراير 2025 بزيادة عدد 9 صيدليات إضافية، وهي صيدلية إسعاف المنصورة بالدقهلية، صيدلية اسعاف أسيوط، صيدلية إسعاف طنطا بالغربية، صيدلية إسعاف سوهاج، صيدلية إسعاف أسوان، صيدلية إسعاف الميري بالإسكندرية، صيدلية إسعاف بورسعيد، صيدلية إسعاف كفر الشيخ، صيدلية إسعاف المنوفية، بحسب بيان الهيئة.

وأوضحت أنه جارٍ حاليا العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة بإضافة عدد 14 صيدلية أخرى بمختلف المحافظات، والتي سوف تنتهي خلال شهر من انتهاء المرحلة الثانية؛ ليصبح بعدها العدد الإجمالي بعد الانتهاء من جميع مراحل التطوير نحو 27 صيدلية بمختلف المحافظات.

هيئة الدواء: ربط إلكتروني بين الصيدليات لمنع تكرار صرف الجواهر المخدرة

وأضافت الهيئة أن خطة التطوير اشتملت على إعداد الربط الإلكتروني بين الصيدليات لمنع تكرار صرف الجواهر المخدرة، وتوفير أماكن مجهزة بتلك الصيدليات لحفظ الجواهر المخدرة والأدوية النفسية، وإعداد أنظمة الدورات المستندية لتسجيل تلك الأدوية طبقا للقوانين والقرارات المنظمة.

وأوضحت هيئة الدواء أن صرف أدوية الجواهر المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية كان يتم في السابق من خلال صيدليتين فقط للإسعاف، هما صيدلية إسعاف وسط البلد بالقاهرة، وصيدلية إسعاف إسكندرية.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية سبق أن أعلنت عن انطلاق مشروع دوانا الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية في ديسمبر الماضي، ضمن جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية انطلاقا من الرؤية الوطنية للهيئة للمساهمة في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات بالدولة المصرية؛ ما يعود بالنفع على صحة المواطن.

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