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أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

11:54 ص الأربعاء 19 مارس 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تنخفض بداية من اليوم بشكل كبير على جميع الأنحاء، حيث تسجل على القاهرة 24 درجة وتستمر على هذا المعدل لمدة أسبوع.

وأضافت الهيئة: يوجد نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية، على البحر المتوسط مع فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت الهيئة إلى أن انكسار الموجة نتيجة تغير مصدر الكتلة الهوائية والتي أصبحت شمالية قادمة من مناطق باردة نسبيا؛ وستؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وبالتالي تعمل على انخفاض فى درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل.

وأكدت الهيئة أن الأجواء الشتوية تعود بقوة مرة أخرى، في ظل وجود أمطار على السواحل الشمالية وتراجع الحرارة بشكل كبير خلال فترات الليل والأولى من الصباح الباكر.

وحذرت الهيئة من تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

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