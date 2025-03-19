ننشر الشروط العامة للقبول بالتطوع في القوات المسلحة

كتب - محمد سامي

أعلنت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، عن الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين للتطوع.

وجاءت الشروط كالتالي:

* المؤهل الدراسي: الحصول على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها (الأزهرية/المهنية/الرياضية) بمجموع لا يقل عن 60%.

* بالنسبة لقصاصي الأثر: يُقبل الحاصلون على الإعدادية (درجة النجاح فقط)، بالإضافة إلى راسبي الإعدادية أو الحاصلين على الابتدائية، بشرط أن يكونوا من مواليد ومقيمي محافظتي قنا وأسوان والمناطق الصحراوية المجاورة.

* السن:

للمتطوعين: بين 16 و25 عامًا عند الالتحاق في 19 يناير 2026.

لقصاصي الأثر: لا يقل السن عن 17 عامًا.

* يشترط موافقة ولي الأمر لمن هم أقل من 18 عامًا.

* الطول: يجب ألا يقل عن 170 سم.

* الجنسية: مصري ومن أبوين مصريين عن غير طريق التجنس.

* الحالة الاجتماعية: ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج، مع التعهد بعدم الزواج إلا بعد إنهاء فترة التدريب.

* اللياقة الطبية والبدنية: اجتياز كافة الاختبارات المقررة.

* عدم التخلف عن التجنيد أو التعرض لرفض سابق للخدمة العسكرية.

وأكدت القوات المسلحة أن التقديم مفتوح وفق هذه الشروط، مع ضرورة استيفاء البيانات المطلوبة عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة.

وصدق الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، بالإضافة إلى الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 5 أبريل 2025.

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