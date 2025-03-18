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ثقافة المنيا تواصل تعزيز الهوية الوطنية بفعاليات فنية وثقافية في جزيرة شارونة

04:09 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    ثقافة المنيا تواصل تعزيز الهوية الوطنية بفعاليات فنية وثقافية في جزيرة شارونة (4)
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    ثقافة المنيا تواصل تعزيز الهوية الوطنية بفعاليات فنية وثقافية في جزيرة شارونة (3)
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    ثقافة المنيا تواصل تعزيز الهوية الوطنية بفعاليات فنية وثقافية في جزيرة شارونة (1)
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كتب- محمد شاكر:

وسط حضور كبير من أهالي قرية جزيرة شارونة بمحافظة المنيا، شهدت مدرسة الشهيد هاني عبد الملاك الإعدادية، فعاليات متنوعة ضمن برنامج المواطنة والانتماء وزيادة الوعي الثقافي والفكري للأطفال والشباب، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويأتي ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية.

نفذ برنامج الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال قصر ثقافة مغاغة، حيث انطلقت بالسلام الوطني، تلاه محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الثقافة والفن في تنمية الوعي – مسرح الشارع"، قدمها الدكتور إبراهيم محروس، وتحدث عن دور الثقافة والفنون في تشكيل الوعي العام، وتعزيز القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، إلى جانب دور مسرح الشارع والفنون الشعبية في غرس العادات والتقاليد الإيجابية في المجتمع.

كما تم عرض فيلم وثائقي يستعرض إنجازات الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى عروض فنية للموهوبين، وورشة فنون تشكيلية للأطفال قدمها الفنان طه أحمد، لاكتشاف وصقل المواهب الفنية لدى النشء.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم.

وقد شهدت الفعاليات معرضا لبيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضم عناوين متنوعة من الكتب بمختلف السلاسل وبأسعار مخفضة.

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جزيرة شارونة محافظة المنيا الهيئة العامة لقصور الثقافة خالد اللبان وزارة الثقافة
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