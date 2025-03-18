الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. تفاصيل رحلة كفاح إلهام إبراهيم وتتويجها باللقب

كتب - محمد سامي:

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية لعام 2025.

وحصلت إلهام إبراهيم نور محمد، على المركز الأول بعد رحلة كفاح طويلة امتدت لأكثر من 26 عامًا، قدمت خلالها نموذجًا نادرًا في الصبر والتضحية والإرادة القوية.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن الأم المثالية على مستوى الجمهورية، على النحو التالي:

رحلة صمود بدأت مبكرًا

وُلدت إلهام إبراهيم عام 1963، وتزوجت وهي في التاسعة عشرة من عمرها، وكانت حينها طالبة في الصف الثاني الثانوي التجاري، لم يكن الزواج عائقًا أمام طموحها، حيث حرصت على استكمال تعليمها، وقدمت على نظام المنازل حتى حصلت على شهادة الدبلوم، ثم التحقت بإحدى الهيئات الحكومية لمساندة زوجها في تحمل أعباء المعيشة، بينما كانت تواصل دورها كأم ومسؤولة عن أسرتها التي رزقت فيها بأربعة أبناء.

وتعرضت الأسرة في عام 1997 إلى حادث مأساوي قلب حياتها رأسًا على عقب، حيث أصيب الزوج بشلل كلي إثر كسر في العمود الفقري، بينما تعرض ابنها الثاني لكسر بالفقرات القطنية، وأصيبت ابنتها الثالثة بجرح طولي في الرأس ونزيف داخلي نتيجة انفجار بالطحال، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة لفترة طويلة، ولم تسلم الأم وباقي الأبناء من الإصابات.

لم تكد العائلة تتعافى من آثار الحادث حتى رحل الزوج في العام التالي، تاركًا إلهام وحدها مع أبنائها الأربعة، أكبرهم لم يتجاوز الخامسة عشرة وأصغرهم كان لا يزال في الثامنة من عمره.

رحلة كفاح في أصعب الظروف

لم يكن فقدان الزوج هو التحدي الوحيد، فقد وجدت الأم نفسها مسؤولة عن ديون المستشفى وتكاليف العلاج الطبيعي لابنها المصاب، إضافة إلى مصاريف المعيشة اليومية.

مرت بأيام لم تجد فيها قوت يومها، واضطر الابن الأكبر للتفكير في ترك دراسته من أجل العمل؛ لكنها رفضت تمامًا، مُصرةً على أن يُكمل جميع أبنائها تعليمهم، رغم كل الضغوط والمعاناة التي واجهتها.

وأثمرت جهودها عن نجاح كبير؛ حيث تمكنت ابنتها الكبرى من الالتحاق بكلية الحقوق، وحصلت لاحقًا على درجة الماجستير وتزوجت، بينما أكمل ابنها الثاني دراسته في كلية الهندسة، وحصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، والتحقت ابنتها الثالثة بكلية الحقوق وحصلت على ليسانس، وهي تستعد الآن للزواج، بينما أكمل ابنها الأصغر دراسته في كلية الحاسب الآلي، وحصل على بكالوريوس نظم معلومات.

ورغم كل هذه الأعباء، فلم تتوقف إلهام عن تحقيق حلمها، فالتحقت بالتعليم المفتوح في محافظة أخرى وواصلت مسيرتها الدراسية، متحدية كل الصعاب، لتثبت أن الطموح والإصرار قادران على كسر أي حاجز مهما كان صعبًا.

تكريم مستحق ورسالة أمل

اليوم، وبعد سنوات من التحدي والمثابرة، تقف إلهام إبراهيم على منصة التكريم كأفضل أم مثالية على مستوى الجمهورية لعام 2025، في لحظة تجسد انتصار الإرادة على المحن، بإعلان الدكتورة مايا مرسي عن اسمها ضمن الأمهات المثاليات هو تقدير مستحق لرحلة كفاحها التي لم تكن سهلة؛ لكنها كانت مليئة بالعطاء والتضحيات.

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