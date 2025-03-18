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صور.. بدء إخلاء بلوكات شمال الحرفيين تمهيدًا لإزالتها

12:53 م الثلاثاء 18 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بلوكات شمال الحرفيين
  • عرض 6 صورة
    بلوكات شمال الحرفيين
  • عرض 6 صورة
    بلوكات شمال الحرفيين
  • عرض 6 صورة
    بلوكات شمال الحرفيين
  • عرض 6 صورة
    بلوكات شمال الحرفيين
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كتب- محمد نصار:

بدأت المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، في تنفيذ أعمال إخلاء بلوكات شمال الحرفيين بمنشأة ناصر.

وتابع اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، صباح أمس الاثنين 17 مارس 2025 أعمال إخلاء بلوكات شمال الحرفيين بمنشأة ناصر للخطورة الداهمة، تمهيدًا لإزالتها وبدء أعمال التطوير بالمنطقة.

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بلوكات منشأة ناصر إبراهيم عبد الهادي
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