نشرة التوك شو| الرئيس السيسي يشيد بالفنان سامح حسين.. وتفاصيل الطرح الجديد لـ 400 ألف وحدة سكنية

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل المشروع القومي الجديد الذي يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية في مختلف محافظات مصر.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضحت عبد الحميد أن الوحدات السكنية ستُطرح بعد عيد الفطر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تناول الإعلامي أحمد موسى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دور الإعلام كأحد الركائز الأساسية في بناء المجتمع، إلى جانب البيت والمسجد والكنيسة والتعليم.

في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أكد موسى أن الرئيس شدد على أهمية العمل بتناغم بين هذه العناصر لتحقيق تنمية مجتمعية حقيقية.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن “كل المنتحرين يدخلون النار”، باستثناء أن يكون الشخص المنتحر فاقدًا لعقله أو مصابًا بمرض عقلي.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج “نور الدين والدنيا”، المذاع عبر فضائية “الأولى”، اليوم الاثنين: “كل المنتحرين يدخلون النار، طالما كانوا قاصدين عالمين مختارين، لأن الأمر بمثابة استهانة بالله والروح”.

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرنامج الفنان سامح حسين "قطايف"، الذي يُعرض خلال شهر رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال حفل الإفطار الذي نظمته القوات المسلحة، بحضور عدد من قيادات الجيش والأفرع الرئيسية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين والإعلاميين والصحفيين، بدأ الرئيس السيسي حديثه بمزحة لطيفة مع الفنان سامح حسين، حيث سأله: "فين القطايف يا حسين؟"، في إشارة إلى اسم البرنامج، ليرد الفنان مازحًا: "اتاكلت كلها يا ريس".

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الإسلام لا يحث على القتال إلا في حالة التعرض للاعتداء والتجاوز، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية نهت عن الاعتداء، وأكدت على ضرورة ضبط النفس في النزاعات.

وقال الدكتور نظير عياد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الخروج للقتال في سبيل الله لا يكون إلا دفاعًا عن النفس وردًا على العدوان، وليس بهدف الهجوم أو التوسع، مما يعكس عدالة الإسلام وإنسانيته.

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن غزوة بدر الكبرى ليست مجرد حدث تاريخي عابر، بل تُعدّ نموذجًا فريدًا في التخطيط المحكم والإعداد الدقيق، يجسّد أسمى قيم الإحسان في اتخاذ القرارات.

وخلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي"، الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، أوضح مفتي الجمهورية أن انتصار المسلمين في غزوة بدر لم يكن وليد الصدفة أو مجرد نتيجة لحظية، بل كان ثمرةً لخطة مدروسة بعناية فائقة، فقد تم اختيار مكان المعركة بعناية، ووُضعت آلية واضحة للتعامل مع الخصوم، مما يجعل من هذه الغزوة مدرسةً حقيقية يُستقى منها دروسٌ في فنون القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي.