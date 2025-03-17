طلب برلماني بإعادة تقييم مبالغ تعويضات الأزمات والكوارث -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مقدم من البرلمانية هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأُسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت البرلمانية طلب المناقشة العامة، مؤكدةً أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كل المستويات، قائلةً: وعلى الرغم من ذلك؛ هناك حرص واضح من قِبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأُسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت هند جوزيف أمين، أن هناك حزمًا وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات في حال وقوع الكوارث والأزمات.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لا بد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل؛ للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين، وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالبت هند جوزيف أمين، بإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حالة الأزمات والكوارث، لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.

وشددت البرلمانية على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.

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