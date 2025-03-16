أحمد موسى: حملات ممولة تستهدف ضرب الداخلية

كتبت- داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة، قائلا: "الرئيس السيسي حضر حفل إفطار مع طلاب أكاديمية الشرطة وأسر الطلاب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي تحدث عن العديد من القضايا خلال زيارته لأكاديمية الشرطة"، لافتا: "من 2005-2010 نشرت فى جريدة الأهرام مخططات استهداف وزارة الداخلية".

وتابع: "من 2005-2010 كان هناك جرائد خاصة تهاجم وزارة الداخلية بالأكاذيب والشائعات"، موضحا: "120 مليون مواطن تتعامل معهم الداخلية يوميا".

وأشار الإعلامي أحمد موسى: "كان هناك حملات مدفوعة الأجر ممولة هدفها ضرب وزارة الداخلية"، موضحا: "جرائد وقنوات خاصة في الفترة من 2005 حتى 2010 كانت تنفذ مخططات لهدم وزارة الداخلية.

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