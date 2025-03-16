استعدادًا للتشغيل النهائي.. نجاح تجربة سحب الدخان من محطات المونوريل - (فيديو)

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن نجاح تجربة سحب الدخان من محطات المونوريل استعدادًا للتشغيل النهائي، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لتشغيل مشروع المونوريل.

ونشرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد، فيديو قصير لنجاح فريق العمل في تنفيذ واختبار أنظمة سحب الدخان داخل المحطات، وذلك وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة.

وأضافت الهيئة أن أهمية التجربة تشمل ضمان بيئة آمنة للركاب والعاملين بالمحطات، والتأكد من كفاءة أنظمة التهوية وسحب الدخان في حالات الطوارئ، وتحقيق أعلى معدلات الأمان قبل التشغيل الرسمي.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأني ضمن جهود الهيئة لضمان تشغيل آمن ومستدام لهذا المشروع العملاق، الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الذكي المستدام في مصر.