زلزال شمال شرم الشيخ.. الفلك: رصدته شبكة العجلة بقوة 3.96 درجة

كتب- محمد نصار:

سجلت محطات شبكة العجلة الزلزالية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الأحد 16 مارس 2025 هزة أرضية على بعد 113 كم شمال شرم الشيخ.

وقال المعهد، في بيان، إن بيانات الهزة جاءت على النحو التالي:

- تاريخ الحدوث: 16 مارس 2025.

- وقت الحدوث: 01:31:48 مساءً بالتوقيت المحلي.

- القوة: 3:96 درجة على مقياس ريختر.

- خط العرض: 28:83 شمالًا.

- خط الطول: 34:67 شرقًا.

- العمق: 16.07 كم.

وأوضحت المعهد، أن أعلى قيم العجلة سجلت في محطة نويبع والتي بلغت قيمتها 3.23 جال.

وأشار إلى أن هذه القيم لا تمثل خطورة من الناحية العلمية والقياسية على الأفراد والمنشآت.

ولم يرد للمعهد ما يفيد بتأثر أي مناطق بمدينة نويبع وشرم الشيخ من الزلزال.

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