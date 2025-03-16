برلماني يستعرض معوقات تصعب نقل الملكية.. ويطالب بحلول للتسجيل ووقف البيع بالتوكيل

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الحفاظ على الثروة العقارية أمر مهم جدًّا، والمسألة تتعلق بالمعوقات والإجراءات القانونية التي تصعب عملية نقل الملكية؛ لكن ليس ذلك السبب الذي يجعل المواطن يعزف عن التسجيل؛ لأن هناك كثيرًا من الإجراءات تمت بتخفيض الرسوم والتخفيف، ولكن لم تحل المشكلة، وهناك فرق بين التسهيل والتيسير، فالتسهيل يمكن أن يتسبب في تعدٍّ على ملكية الغير.

وأضاف عبد العزيز، في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني"، والنائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوا ًلاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات": نحن دولة قديمة وعقاراتنا لها مئات السنين، وكل الإجراءات للتسجيل الآن، لا يمكن للقائم عليها أن ينجزها؛ لأن هناك موروثات والعقارات القديمة لم تسجل، داعيًا إلى إيجاد حلول للتسجيل والبداية بالعقارات القديمة، ويجب وقف البيع بالتوكيل، كما أن الحيازة بالنسبة للأراضي الزراعية تستغرق وقتًا طويلًا، ولو عملنا حصر لعدد المنازعات القضائية في المحاكم المصرية حول العقارات ستساوي 50% من القضايا المنظورة، وأشار إلى أن السجل العيني لم يحل المشكلة.

وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل لتسهيل إجراءات عمليات تسجيل العقارات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن هناك طفرة كبيرة في عمل الشهر العقاري، قائلًا: إلا أنه ما زال أمامنا المزيد من أجل الحفاظ على الثروة العقارية.

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