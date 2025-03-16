10 صور حديثة من تطوير سوق العتبة بالموسكي.. شبكات مرافق وطاولات للباعة الجائلين

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، الأعمال الجارية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة شوارع العسيلي والجوهري وامتداده، ويوسف نجيب، بعد نقل الباعة الجائلين منهما إلى جراج العتبة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المباني بها، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع حوالي 28 مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، والمهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، واللواء محمد مزيد، رئيس حي الموسكي، ومسؤولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع للجهاز المركزي للتعمير، وعدد من قيادات المحافظة.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، إلى شرح حول أعمال المرافق والبينة التحتية التي يتم تنفيذها حاليًا أسفل الشوارع المستهدفة في المرحلة الأولى، وأعمال طلاء واجهات عدد من العمارات ذات الطابع المعماري المتميز المطلة على شوارع العسيلي والجوهري وامتداده، ويوسف نجيب.

ما تفاصيل المرحلة الأولى من تطوير الموسكي؟

وتتضمن أعمال تطوير المرحلة الأولى عمل 473 طاولة للباعة الجائلين سيقوم بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير وذلك بدلًا من الفرشة والتي كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال التجارية والباعة وسهولة وصول المواطنين إلى المحال بما يحقق معيشة كريمة للجميع والانطلاق نحو مستوى أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والبنية التحتية المطلوبة للمشروع وشبكات الأمطار ومياه الحريق لاستكمال أعمال التطوير للشوارع المستهدفة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن أهمية رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير والتي تتميز بطراز معماري وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، بمعالجة أي تشوهات بصرية على واجهات العمارات التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها ورفع أي أسلاك على واجهاتها للحفاظ على الشكل الحضاري لها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن أعمال التطوير للمشروع تأتي في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على منطقة العتبة بحي الموسكي والباعة وأصحاب المحلات في الشوارع التي تشملها المرحلة الأولى للتطوير.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة مراعاة كل متطلبات ومعايير السلامة والأمان في تنفيذ المشروع للحفاظ على الأرواح والممتلكات وعمل منظومة للحماية المدنية والإطفاء بالإضافة لرفع كفاءة البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعمل ممرات يسهل فيها السير والحركة للمواطنين المترددين على المنطقة بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.

محافظ القاهرة: إعادة الباعة الجائلين إلى أماكنهم بعد انتهاء تطوير الموسكي

من جانبه، أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه سيتم إعادة الباعة بعد انتهاء أعمال التطوير التي تتم وفقًا للنموذج الذي اعتمدته وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة، والباعة وأصحاب المحلات الموجودة في تلك الشوارع.

كما سيتم خلال أعمال التطوير عمل منظومة للحماية المدنية، والإطفاء ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وعمل طريق لسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين على المنطقة وغيرها من المتطلبات، بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه يجرى حاليًا طلاء واجهات العقارات بالمنطقة بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري بما يتناسب مع طبيعتها، لتناسب الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة، مع رفع كفاءة المنطقة بالكامل ومراجعة كل المرافق والخدمات بها.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير هذه المنطقة ستكون نموذجًا يمكن تطبيقه في شوارع أخرى بالمنطقة.

اقرأ أيضًا:

الفرصة الأخيرة للحصول على شقة بـ"مبادرة بيتك في مصر".. أسعار ومناطق

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة