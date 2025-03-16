بعد الحريق.. تفاصيل بدء تشغيل مقر مؤقت لـ"العلاج الحر والتكليف" بديوان الصحة

كتب- أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة والسكان، تشغيل مقر مؤقت لإدارتي "التراخيص الطبية والعلاج الحر" و"التكليف" داخل الديوان العام للوزارة بوسط البلد؛ لتقديم خدماتهما لأعضاء الفريق الطبي والمواطنين.

يأتي ذلك في أعقاب الحريق الذي اندلع فجر الجمعة، في أكشاك غير تابعة للوزارة، بجوار المعامل المركزية، والتي تسبب في أضرار ببعض المباني التابعة للوزارة، ومن بينها المكاتب الإدارية التابعة لإدارة العلاج الحر والتراخيص، وكذلك إدارة التكليف.

وقال مصدر بوزارة الصحة لمصراوي، إن تشغيل المقر المؤقت للعلاج الحر والتكليف بدأ صباح اليوم لتسهيل حصول الفريق الطبي والمواطنين على الخدمات اللازمة لحين الانتهاء من رفع كفاءة وإصلاح المباني المتضررة بهذه المنطقة.

وأضاف المصدر أنه تم تخصيص استراحة مجهزة داخل ديوان عام الوزارة، لتوفير بيئة مريحة للمترددين على الإدارات المتأثرة، لضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل مناسب.

كما نفى صحة ما تم تداوله بشأن نقل خدمات الإدارتين إلى مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن العمل مستمر في المقر المؤقت بوسط البلد.

وأشار المصدر إلى أن فريقًا فنيًا بوزارة الصحة قام بمعاينة السلامة الإنشائية للمباني الأخرى داخل المعامل المركزية والإدارات المتضررة، وبدأ بالفعل العمل على رفع كفاءة المنشآت التي تأثرت بالحريق.

وسبق أن شدد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة على أنه لن يتم إعادة تشغيل المبنى إلا بعد التأكد من استيفائه لجميع معايير السلامة والجودة.

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