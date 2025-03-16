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اليوم.. "الصحفيين" تكشف سر اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن الـ19

09:00 ص الأحد 16 مارس 2025

نقابة الصحفيين

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
تعقد نقابة الصحفيين اليوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الثانية ظهرًا بقاعة أمين الرافعي، للإعلان عن تفاصيل مشروع "ذاكرة الصحافة المصرية"، الذي يستهدف تطوير مكتبة النقابة، وتعزيز مقتنياتها التاريخية، وحفظها للأجيال القادمة.

ودعت النقابة جميع الصحفيين والباحثين المهتمين، خاصة الراغبين في التطوع لدعم المشروع، لحضور المؤتمر والمشاركة في هذه المبادرة الثقافية الرائدة.

يأتي ذلك بعد إعلان النقابة الأسبوع الماضي عن اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن التاسع عشر، خلال أعمال الجرد والتطوير الجارية بمكتبتها، تحت إشراف الدكتور خالد عزب، مستشار النقابة للتوثيق ومشروعات الرقمنة.

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نقابة الصحفيين مخطوط نادر
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