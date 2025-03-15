رئيسة القومي للمرأة تلتقى بالأمين العام للاتحاد النسائي العام بالإمارات

كتبت- نور العمروسي:

التقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بالسيدة نورة السويدى الأمين العام للإتحاد النسائي العام بالإمارات وذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين و تبادل الخبرات، حيث عبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بلقاء السيدة نورة السويدي واستعرضت جهود مصر في ملف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا والإشارة إلى البرامج والأنشطة التي يقوم بها المجلس والتي تتضمن برنامج الشمول المالي والإطار الوطني للاستثمار في الفتيات "نورة" ودوى والإشارة إلى مبادرة "لأنى رجل" التى تهدف لتعزيز دمج الرجال والفتيان في دعم المرأة.

فيما أعربت نورا السويدي عن سعادتها بلقاء المستشارة أمل عمار وبالتعاون الكبير بين د المجلسين طيلة العشرين عامًا الماضية مشيرة إلى عمق العلاقات بين الشعبين المصري والإماراتي، كما أشادت بجهود مصر فى ملف تمكين المرأة واستعرضت جهود الإمارات فى ملف دعم وتمكين المرأة.