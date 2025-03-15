الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة.. وتحذر من هذه الظاهرة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد، من ظاهرة جوية تسيطر على البلاد خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الهيئة، إلى تكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وتوقعت الأرصاد استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.