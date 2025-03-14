تصل لـ 33.. موعد ذروة الموجة الحارة

كتب- أحمد الجندي:

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، مع تسجيل ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين.

وأوضح "القياتي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن درجة الحرارة ستصل إلى 33 درجة مئوية خلال ذروة الموجة، على أن تعاود الانخفاض التدريجي اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

ونصح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم ارتداء الملابس الصيفية بالكامل في الوقت الحالي، نظرًا لأن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة مؤقت، مشيراً إلى أنه من الأفضل تخفيف طبقة واحدة فقط من الملابس عند التعرض المباشر لأشعة الشمس.

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