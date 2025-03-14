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الصحة تشكل لجنة فنية لحصر أضرار حريق "العلاج الحر والمعامل"

01:20 م الجمعة 14 مارس 2025

حريق معامل وزارة الصحة

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كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة قررت تشكيل لجنة فنية لحصر الأضرار جراء الحريق الذي اشتعل بأكشاك خشبية خلف المبنى الإداري لإدارة التراخيص الطبية، وانتقل للمقر الإداري للتراخيص الطبية وغرفة إدارية ملحقة بمبنى المعامل المركزية.

وأوضح عبدالغفار في تصريحات لمصراوي، أن الحصر لا يزال جاريا حتى الآن.

وبسؤاله عن سبب الحريق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن جهات التحقيق هي من ستعلن سبب هذا الحريق.

وأشار إلى أن الحريق أسفر عن إصابة واحدة بصعوبة في التنفس نتيجة التعرض للدخان الكثيف، في حين تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده لمبنى المعامل المركزية والأجهزة الطبية الخاصة بالمعامل المركزية.

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حسام عبدالغفار وزارة الصحة والسكان حريق حريق المعامل المركزية
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