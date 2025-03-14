سيد عبد الباري خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بعد قليل

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور سيد عبد الباري من علماء الأزهر الشريف، ويتلو القارئ الشيخ عبدالناصر حرك.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو ”والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم"، وهو موضوع الخطبة الموحدة بجميع المساجد.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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