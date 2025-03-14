جمال شعبان يحذر من شرب الماء المثلج على الريق: قد يؤدي إلى الوفاة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الماء هو سر الحياة، مشيرًا إلى أن 60% من وزن الإنسان يتكون من الماء، وهو ما يجعلها عنصرًا أساسيًا للحياة. واستشهد بقوله تعالى: "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ"، مؤكدًا أن الماء هو أساس كل شيء حي.

وأضاف شعبان، خلال تقديمه لبرنامج "طبيب القلوب"، أن 90% من دم الإنسان يتكون من الماء، مما يجعله عنصرًا حيويًا للجسم، مشيرًا إلى أن العطش يعد أحد أصعب التحديات التي يواجهها الصائمون، خاصة الأطفال، خلال فترة الصيام.

وحذر شعبان من تناول المياه المثلجة لحظة الإفطار أو على الريق، مؤكدًا أن ذلك قد يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

واستشهد بحادثة وقعت قبل عامين، حيث توفي شاب بسبب تناول المياه المثلجة على الريق، مما يدعو إلى الحذر وعدم الإفراط في شرب المياه المثلجة بعد الصيام.

كما تطرق شعبان إلى مشكلة الحموضة التي يعاني منها الكثير من المواطنين خلال الأيام الأولى من الصيام، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض القلب أو السكري.

ونصح بأنه إذا شعر الشخص بحموضة شديدة، خاصة إذا كان مريض قلب أو سكر، فعليه أن يفطر فورًا دون انتظار، لأن ذلك قد يكون مؤشرًا على ذبحة صدرية.

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