استعدادا للانتخابات البرلمانية.. "الجبهة الوطنية" يشكل لجنة برئاسة ضياء رشوان

كتب-عمرو صالح:

أعلن الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية، تشكيل لجنة جديدة برئاسة ضياء رشوان نائب رئيس الحزب، لإعداد برنامج الحزب في الإنتخابات البرلمانية المقبلة؛ في كافة المجالات لتلبية طموحات وأهداف المواطن المصري.

وبحسب بيان الحزب كلف الجزار الأمانات النوعية بدراسة قضايا السياحة وتنمية الصادرات والطاقة وتأهيل العمالة لأن هذه القضايا تمثل أهمية كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر.

كما قرر الجزار توسيع لجنة اختيار أمناء القطاعات والمحافظات لتضم أعضاء اللجنة الأساسية لاختيار التشكيلات وهم السيد القصير الأمين العام، والمستشار علاء فؤاد أمين الامانات الفنية، واللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم؛ مع الاستعانة بكل من اللواء أحمد سعد أمين العضوية والنائب أحمد فؤاد أباظة نائب الأمين العام، والنائب سليمان وهدان أمين الشؤون البرلمانية.

وشدد على أن اللجنة ستعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة للانتهاء من تشكيلات المحافظات التي تمثل العمود الفقري للحزب استعدادا للانتخابات المقبلة؛ مؤكدا على أن توسيع المشاركة في الاختيارات هو نهج الحزب في جميع التشكيلات.

وشدد الحضور على أهمية الاهتمام بانتخابات المجالس المحلية لما تمثله من عصب العملية السياسية في المحافظات المختلفة.

وقرر الجزار عقد اجتماعا الاثنين المقبل لاستكمال الحوار مع أمناء اللجان النوعية.

وعرض أمناء الأمانات النوعية خطط عملهم وتشكيلاتهم المبدئية لبدء العمل في إعداد رؤية سياسية لكافة المجالات والقضايا المطروحة على الساحة.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التأسيسية للحزب مساء أمس بحضور قيادات وأمناء الأمانات والمؤسسين.

اقرأ أيضا:

فرص عمل في لبنان برواتب تصل لـ25 ألف جنيه.. الشروط والتقديم

مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل لسرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب

قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ 131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وارتفاع الحرارة إلى 31 درجة بالقاهرة