حدث في 8 ساعات| صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث تصادم قطار الإسماعيلية.. وقرار لرئيس الوزراء بشأن تحفيز الاستثمار

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها توجيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابى حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق/بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 14 مارس 2025 على معظم أنحاء البلاد.

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حزب الوعي يصدر بيانا بشأن انسحاب الأهلي.. ويطالب بإصلاح المنظومة الرياضية

أصدر "حزب الوعي" اليوم الخميس، بيانا بشأن ما شهدته الساحة الرياضية المصرية في الأيام الماضية من تطورات مؤسفة، تمثلت في انسحاب النادي الأهلي من إحدى المباريات الدوري المصري.

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كامل الوزير يزور مصابي حادث اصطدام قطار بميني باص بالاسماعيلية

قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بزيارة كل من مستشفى القنطرة شرق والمجمع الطبي بالاسماعيلية.

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رئيس الوزراء يوجه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث تصادم قطار مع ميني باص

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابى حادث التصادم الذي وقع بين قطار وسيارة ميني باص بخط القنطرة شرق/بئر العبد بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة بالإسماعيلية.

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الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول مع جامعة أسيوط

وقع اللواء أ. ح. عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط.

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حزب الجبهة الوطنية يعتمد نصف مليون مؤسس ويقبل عضويتهم (تفاصيل)

أعلن رئيس حزب الجبهة الوطنية د. عاصم الجزار، موافقة الهيئة التأسيسية للحزب على اعتماد عضوية جميع مؤيدي الحزب الذين حرروا توكيلات في جميع محافظات الجمهورية دون رسوم، على أن يحرروا استمارات العضوية على الموقع الإلكتروني للحزب.

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تأهيل الكوادر.. رئيس الأعلى للإعلام يلتقي مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والوفد المرافق لها.

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قرار ملزم بالبت في الطلبات خلال 10 أيام.. رئيس الوزراء يتابع خطوات تحفيز الاستثمار

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ تكليفات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

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اصطدام قطار بميني باص ووقوع عدد من الوفيات والإصابات

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه أثناء عبور قطار رقم 293 ركاب بخط القنطرة شرق/ بئر العبد في المسافة بين محطتي القنطرة شرق وجلبانة حدث اصطدام للقطار مع ميني باص كان يعبر قضبان السكك الحديدية من مكان غير معد للعبور مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات بين ركاب الميني باص.

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حصيلة أولية.. مصرع 8 وإصابة 12 في حادث تصادم قطار مع سيارة ميني باص بالإسماعيلية

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث تصادم قطار مع سيارة ميني باص، اليوم الخميس، بطريق جلبانة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية.

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فرص عمل في لبنان برواتب تصل لـ25 ألف جنيه.. الشروط والتقديم

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم لـ10 فرص عمل للمصريين في مهنة "غسيل وتشحيم" للعمل لدى شركة "يونيتد بتروليوم كومباني ش.م.ل" في لبنان.

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قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ 131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا رقم 383 لسنة 2024، بالموافقة على اتفاق القرض المقدم من بنك التنمية الإفريقي البالغ 131 دولار ، لدعم المرحلة الأولى من برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.

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