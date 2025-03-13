استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدا

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 14 مارس 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تسود شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح.

وأرجعت الأرصاد الجوية الطقس الحار بسبب التأثر بكتلة هوائية حارة تؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تسجل درجة الحرارة أعلى معدلاتها وتصل إلى 37 درجة مئوية على جنوب البلاد وتسجل القاهرة 33 درجة مئوية نهارا وهي ذروة الموجة الحارة، يوم الاثنين المقبل.

درجات الحرارة غدا:

القاهرة 32 18

الإسكندرية 31 16

مطروح 28 15

الغردقة 33 22

شرم الشيخ 33 22

الأقصر 36 18

أسوان 37 17

اقرأ أيضا:

فرص عمل في لبنان برواتب تصل لـ25 ألف جنيه.. الشروط والتقديم

مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل لسرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب