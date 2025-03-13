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حزب الجبهة الوطنية يعتمد نصف مليون مؤسس ويقبل عضويتهم (تفاصيل)

07:27 م الخميس 13 مارس 2025

حزب الجبهة الوطنية

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كتب-عمرو صالح:

أعلن رئيس حزب الجبهة الوطنية د. عاصم الجزار، موافقة الهيئة التأسيسية للحزب على اعتماد عضوية جميع مؤيدي الحزب الذين حرروا توكيلات في جميع محافظات الجمهورية دون رسوم، على أن يحرروا استمارات العضوية على الموقع الإلكتروني للحزب.

وأضاف الجزار في تصريحات صحفية له أن الحزب يقدر كل المواطنين الذين وثقوا فيه منذ إعلان تأسيسه والذي تجاوز عددهم نصف مليون مؤسس، ويتمنى أن يحقق طموحاتهم وأهدافهم خلال الفترة القادمة؛ مشيرا إلى أن هؤلاء هم وقود الحزب في المحافظات والمدن والقرى والنجوع؛ ولهم كل التقدير من أعضاء الهيئة التأسيسية.

يذكر أن رئيس حزب الجبهة الوطنية د. عاصم الجزار كان قد أعلن في وقت سابق اختيار رئيس مجلس النواب السابق د. علي عبد العال، ووزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محمود شعراوي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات د. ضياء رشوان، ووكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين كنواب لرئيس الحزب.

كما أعلن الجزار، اختيار المستشار علاء فؤاد رئيسا للأمانة الفنية للحزب واختيار أحمد رسلان أمينا للتنظيم المركزي وأحمد فؤاد أباظة نائبا للأمين العام للحزب، مؤكدا أن تلك الاختيارات تعزز الهيكل القيادي للحزب بانتقاء كفاءات بارزة لمناصب الأمانة الفنية والتنظيمية لحزب الجبهة الوطنية في خطوة تعكس التوجه نحو إرساء أسس العمل المؤسسي وتعزيز الأداء التنظيمي لدفع مسيرة الحزب نحو مزيد من الفعالية والتأثير والانخراط الشعبي.

ولفت رئيس حزب الجبهة الوطنية إلى تشكيل لجنة برئاسته لاختيار القيادات والتشكيلات الرئيسية للحزب، وفقا لمعايير محددة ومعلنة وواضحة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية في تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب.

وأشار الجزار إلى أن اللجنة تهدف لاختيار الشخصيات الأكثر كفاءة وقدرة على تحقيق رؤية الحزب وأهدافه الاستراتيجية، موضحا أن تشكيل اللجنة يأتي بهدف تعزيز النهج الديمقراطي وترسيخ مبدأ المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات بما يسهم في بناء هيكل تنظيمي للحزب قوي و متماسك وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

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حزب الجبهة الوطنية عاصم الجزار
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