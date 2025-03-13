"العلاج بالمجان".. كيف تحصل على قرار نفقة الدولة في خطوات بسيطة؟

كتب- أحمد جمعة

يعد قرار العلاج على نفقة الدولة أحد الحلول الرئيسية التي توفرها الحكومة للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، مما يتيح لهم الحصول على الخدمات الطبية مجانًا دون تحمل أي أعباء مالية.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة إصدار 349,825 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و446 مليونًا و545 ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية الشاملة.

مدة استخراج قرار العلاج

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مدة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز أسبوعًا، بينما يتم إصدارها خلال 48 ساعة فقط في حالات الطوارئ، لضمان سرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

وأشار عبد الغفار إلى أنه تم مناظرة 566 مريضًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على الخدمات الطبية والعلاجية دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى المجالس الطبية المتخصصة، بما يضمن تقليل المشقة عليهم وتسريع الإجراءات.

وأكد أن تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، بهدف توفير الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

إجراءات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

للحصول على قرار العلاج على نفقة الدولة، يتعين على المريض اتباع الخطوات التالية:

* التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها.

* إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة، بمعرفة الأطباء المختصين بالمستشفى.

* تحرير تقرير اللجنة الثلاثية، وهو تقرير طبي معتمد من المستشفى يوضح التشخيص وخطة العلاج المطلوبة.

* يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وإرفاق المستندات المطلوبة، دون الحاجة إلى توجه المريض لأي جهة أخرى.

* يتم مراجعة الطلب إلكترونيًا، وإصدار القرار في حالة استيفاء الشروط، مع إخطار المريض برسالة نصية قصيرة على هاتفه المحمول، لتوجيهه إلى المستشفى المعتمدة للعلاج.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

* صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمريض.

* تقرير اللجنة الثلاثية المعتمد من المستشفى.

* التقرير الطبي والأبحاث الحديثة الدالة على الحالة المرضية.

آلية متابعة الطلب والاستعلام عن القرار

وأوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تتم إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، وبعد إصدار القرار، يتم إخطار المريض عبر رسالة نصية على هاتفه المحمول ليتمكن من التوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.

وشدد على أن المرضى المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي غير مشمولين ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

كما يمكن الاتصال بالخط الساخن "105" للاستفسار عن أي تفاصيل متعلقة بالخدمة.