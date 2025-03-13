قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ 131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي

كتب- أحمد الجندي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا رقم 383 لسنة 2024، بالموافقة على اتفاق القرض المقدم من بنك التنمية الإفريقي البالغ 131 دولار ، لدعم المرحلة الأولى من برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.

الجدير بالذكر أنه بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة) ووفق على اتفاق القرض المقدم من بنك التنمية الإفريقى للمساهمة فى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي فى إطار دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 131 مليون دولار أمريكى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

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