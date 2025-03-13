"نقل الكهرباء" توقع عقدي تركيب واختبار محولين بمحطتي الحوامدية وغرب بكر

كتب- محمد صلاح:

وقعت المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الخميس، عقدين مع شركة TBEA Shenyang، لتوريد والإشراف على تركيب والاختبارات لعدد ٢ محول سعة ٧٥٠ م.ف.أ، أحدهما لمحطة محولات الحوامدية جهد ١١/٦٦/٢٢٠/٥٠٠ ك.ف التابعة لمنطقة كهرباء القاهرة والآخر لمحطة محولات S4 غرب بكر جهد ٢٢/٢٢٠/٥٠٠ ك.ف.أ التابعة لمنطقة كهرباء القناة، لاستيعاب القدرات المولدة من مزارع رياح النويس ٥٠٠ ميجا وات وأوراسكوم ٥٠٠ ميجا وات بمنطقة خليج السويس.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة واستقرار الكهرباء وبإضافة قدرات من الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

اقرأ أيضًا:-

نشاط رياح وشبورة مائية .. الأرصاد تعلن طقس ال6 أيام المقبلة

ما سبب اختلاف نظام المحاسبة في العدادات الكودية؟

الضغط وضيق الوقت.. أبرز شكاوى أولياء الأمور عن جدول الثانوية العامة 2025