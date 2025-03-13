ما سبب اختلاف نظام المحاسبة في العدادات الكودية؟

كتب - محمد صلاح:

تتبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة عمل متكاملة تهدف لتركيب أكبر قدر من العدادات مسبقة الدفع بنطاق المحافظات المختلفة.

وتستهدف الوزارة تركيب ٥ ملايين عداد خلال الفترة القليلة المقبلة إلا أن هناك تساؤل يدور بين المواطنين عن حقيقة وجود اختلاف في نظام المحاسبة بالعداد الكودى من منطقة لآخري وهو ما يوضحه مصدر مسئول في تصريحات أدلي بها لمصراوى٠

بحسب المصدر، فإن نظام محاسبة استهلاك الكيلو وات ساعة لجميع العدادات الكودية موحد ومعلن باستثناء العدادات التي تم تركيبها بعد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ الماضي الذي شهد انتهاء المهلة المحددة من قبل مجلس الوزراء للتقديم علي طلبات تركيب العدادات الكودية.

وأضاف المصدر أن أي مواطن مخالف قام بالتقديم علي طلب تركيب عداد كودي بعد التاريخ سالف الذكر يتم محاسبته علي سعر موحد لكل كيلو وات ساعة عند 223 قرش لكل كيلو بمعني لا ينطبق عليه نظام الشرائح المعلن والذي يتم تطبيقه علي جميع أنواع العدادات سواء قديمة او ميكانيكية أو مسبقة الدفع.

وتقوم شركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوى الجمهورية بتركيب العدادات الكودية في العقارات المخالفة دون أي استثناءات أو شروط منذ شهر أغسطس الماضي، وذلك لضمان تحصيل مستحقات الوزارة المالية والحد من الفاقد التجاري في الشبكة القومية للكهرباء ومحاربة سرقة الكهرباء.

يذكر أن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التي يتم تطبيقها حاليًا في المنشآت السكنية هي: من 0-50 كيلو وات بقيمة 68 قرشًا. ومن 51-100 كيلو وات بـ78 قرشًا. ولأكثر من 100 كيلو وات في الشهر يتم حسابها من بداية الاستهلاك كالتالي: من 0-200 كيلو وات بـ95 قرشًا من 201-350 كيلو وات بـ155 قرشًا من 351-650 كيلو وات 195 قرشًا.

أما المستهلك أكثر من 650 كيلو وات في الشهر يتم حسابها من بداية الاستهلاك دون الاستفادة من أسعار الشرائح الماضية كالتالي:-

- من صفر إلى 1000 كيلو وات بسعر 210 قروش. - والمستهلك أكثر من 1000 كيلو وات من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات بمبلغ 223 قرش للكيلو وات.