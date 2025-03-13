عقوبات تنتظر الأهلي.. أحمد موسى يكشف كواليس جديدة بشأن مباراة القمة

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، كواليس حدثت قبل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت انسحاب الأهلي اعتراضًا على تكليف طاقم تحكيم مصري بإدارة مباراة القمة.

وقال موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، من مصادري الخاصة، وأنا أقول معلومات موثوقة، إنه تم الاتفاق بين المهندس هاني أبو ريدة ومحمود الخطيب وحسين لبيب وأحمد دياب أن هناك حكاما أجانب في مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز».

وأضاف أن الخطيب قال إنه تكفل بدفع قيمة استقدام حكام أجانب في الدور الأول، فيما قال حسين لبيب إنه لا يملك القدرة على دفع أموال استقدام الحكام الأجانب، فيما أبدى دياب إمكانية تكفل رابطة الأندية.

وتابع موسى: هاني أبو ريدة تحدث قبل 5 أيام من القمة أن طاقم تحكيم يوناني سيقود المباراة وهذا ما قاله للكابتن محمود الخطيب في اتصال هاتفي وقال له أيضًا أحمد دياب ورد عليه أنه سيحول قيمة استقدام الحكام الأجانب، وبعد يومين غير كلامه وقال إن التحكيم سيكون بطاقم إيطالي ثم فوجئنا بما حدث».

وعلّق موسى عن أحداث مباراة القمة، قائلًا: «ما حدث بالأمس لا يليق وكان مهزلة على كل المستويات.

وتابع قائلًا: مصلحتنا جميعًا كإعلام ومسؤولين أن مصر أولًا، وعلينا جميعًا أن نتصرف كرجال كدولة، وهناك حديث للخطيب وحسين لبيب ومجلس إدارة بيراميدز وأتحدث مع الكل أن مصلحة مصر أولًا وتعلو فوق أي مصلحة أخرى».

وحول القرارات المنتظر اتخاذها نتيجة انسحاب الأهلي، قال موسى: "رابطة الأندية ستصدر السبت المقبل عقوبات ضد الأهلي، مثلما حدث مع الزمالك حينما انسحب في الموسم الماضي وسيتم خصم 3 نقاط من الأهلي إلى جانب اعتباره خاسرًا".

ورأى أحمد موسى أن الأهلي لا يمكن أبدًا أن ينسحب من الدوري المصري، ولا يمكن حرمان جمهوره من مشاهدة فريقه في الدوري المصري.

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