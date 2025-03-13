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نشاط رياح وشبورة مائية .. الأرصاد تعلن طقس ال6 أيام المقبلة

09:00 ص الخميس 13 مارس 2025
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    نشاط الرياح على فترات متقطعة
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    أمواج عالية ورياح شديدة تضرب شواطئ بورسعيد
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    أمواج عالية ورياح شديدة تضرب شواطئ بورسعيد
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    نشاط الرياح
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    شبورة كثيفة تغلق طرق الإسماعيلية (2)
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    شبورة مائية كثيفة تغطي سماء أسيوط (6)
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    شبورة كثيفة في بورسعيد
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    شبورة مائية كثيفة في بورسعيد
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    شبورة مائية كثيفة في بورسعيد
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    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بدءاً من اليوم الخميس 13 مارس وحتى الثلاثاء 18 مارس في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت الهيئة أن هناك شبورة مائية كثيفة ستظهر صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت الهيئة، أن الطقس سيكون حار نهاراً ومائل للبرودة ليلاَ وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاءْ.

كما توقعت الأرصاد أن يكون هناك نشاط رياح يوم السبت 15 مارس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

طقس ال 6 أيام المقبلة

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