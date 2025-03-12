إعلان

لميس الحديدي تعلق على تصريحات مدبولي بشأن رفع الدعم عن المحروقات

09:19 م الأربعاء 12 مارس 2025

لميس الحديدي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أوضح فيه أن الحكومة تستهدف رفع الدعم عن المحروقات بالكامل بحلول نهاية عام 2025، مع الإبقاء على دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز من خلال آلية "الدعم البيني في المنتجات، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم.

وأشارت "الحديدي"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أن هذا التصريح يطرح العديد من التساؤلات والملاحظات، خاصة أنه يتعارض مع تصريحات سابقة لرئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، حيث أكد حينها أن أسعار المحروقات لن تشهد زيادات إذا استقرت أسعار النفط العالمية حول 70 دولارًا بينما يتراوح متوسط الأسعار حاليًا بين 67 و69 دولارًا، وهو أقل من السعر المحسوب في الموازنة عند 83 دولارًا.

وأضافت لميس الحديدي أن البعض قد يرى أن الوقت الحالي مثالي لإلغاء الدعم في ظل انخفاض الأسعار العالمية وتراجع معدلات التضخم، إلا أن الأثر على المواطنين لا يمكن تجاهله، خاصة بعد استقرار الأسعار نسبيًا مشيرة إلي أن أي زيادة جديدة في أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، مما سيؤثر على معيشة المواطنين.

وشددت "الحديدي" على أهمية الإصلاح الاقتصادي، لكنها انتقدت اعتماد الحكومة بشكل أساسي على خفض الدعم، الذي يمثل نحو 11% فقط من إجمالي النفقات، في حين أن الإجراءات الأكثر تأثيرًا، مثل تخارج الدولة من المشروعات الاقتصادية، تطبيق المنافسة العادلة، ضبط الإنفاق، وتقليل الإعفاءات الضريبية، تسير بوتيرة بطيئة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأوقات الاقتصادية الصعبة عالميًا تمثل فرصة للإصلاح الداخلي، محذرة من إهدار هذه الفرصة، مشيرة إلى أن ضبط الموازنة وزيادة معدلات النمو لا يمكن أن يتحقق فقط من خلال تقليص الدعم، بل يعتمد على تشجيع الاستثمارات المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر المواطنين وتُعلن درجات الحرارة

"الكهرباء" تعلن حاجتها إلى عدد من الوظائف المختلفة

استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات.. توجيه مهم لوزير الري والتنفيذ قبل نهاية أبريل 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لميس الحديدي رفع الدعم عن المحروقات دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز مصطفى مدبولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موجة حارة جديدة غدًا.. درجات الحرارة تبلغ ذروتها يومي 17 و18 رمضان
هل منع الأهلي لاعبيه من الانضام إلى منتخبات الشباب والناشئين؟.. مصدر يرد
خبير تحكيمي يحسم الجدل حول 31 حالة تخص الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري (خاص)
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام